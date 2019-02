Ok progetto Ue per 'zero emissioni'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - C'è anche un progetto per diminuire le emissioni di carbonio in Alto Adige fra i dodici che la Commissione europea ha deciso di finanziare attraverso un investimento da 116,1 milioni di euro nel programma Life. Il progetto 'Zero emission', coordinato dalla Società autobus servizi d'area - Sasa di Bolzano, riceverà 19,3 milioni di euro (7,9 dalle casse Ue) per fare da apripista allo sviluppo di un sistema di mobilità ecosostenibile nell'intera regione e lungo il corridoio del Brennero. Fra gli obiettivi del progetto c'è quello di finanziare 33 stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 5 per quelli a idrogeno. Inoltre, il progetto faciliterà l'utilizzo di fondi complementari per 63 milioni di euro, provenienti sia dalle casse pubbliche (Ue e nazionali), che dal settore privato. Entro il 2026, quando si concluderà il progetto, il Sud Tirolo punta ad avere la totalità dei bus e il 10% dei veicoli privati a zero emissioni.