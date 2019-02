Musei: Mart, Vittorio Sgarbi nominato presidente cda

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Vittorio Sgarbi è stato indicato dalla Giunta provinciale di Trento per la presidenza del Consiglio di amministrazione del Mart di Rovereto. La decisione è stata adottata su proposta della Giunta.

"Le motivazioni della scelta - si legge in una nota - vanno ricercate nella grande esperienza vantata da Sgarbi nel settore museale e artistico, presupposti ritenuti necessari per rilanciare il Mart in una sfida nazionale e internazionale e in un'ottica di promozione territoriale a vantaggio dell'intera provincia".