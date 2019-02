Alto Adige Pass, 269.000 abbonati

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Sono 268.926, più della metà dei residenti sul territorio, i possessori di un Alto Adige Pass. A 7 anni dall'introduzione della tessera che da diritto di viaggiare su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, guarda al futuro. "L'AltoAdige Pass rappresenta un modello che spesso viene preso come esempio positivo da altre realtà e in futuro verrà sviluppato ulteriormente soprattutto grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie", sottolinea in una nota l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

Ogni anno sono 9.800 le richieste per nuove tessere. Ben 134.711 persone utilizzano in maniera attiva un AltoAdige Pass, e quasi un quarto di essi (34.635) hanno un EuregioFamily Pass.

A questi vanno aggiunti gli 8.171 possessori di un AltoAdige Pass Free per le persone con disabilità, i 70.948 Abo+ di alunni e studenti, gli 8.390 Abo+ degli universitari e i 46.706 AltoAdige Pass 65+ per le persone della terza età.