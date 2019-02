Reddito: Trentino chiede di continuare con strumenti in uso

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - "Il Trentino ha già messo a punto degli strumenti per affrontare questa problematica e vuole continuare ad adoperarli". Questo in sintesi il messaggio a proposito di reddito di cittadinanza, portato alla Conferenza delle Regioni, che si tiene oggi a Roma, dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, assieme al governatore altoatesino, Arno Kompatscher.

"Vorremmo - ha detto Fugatti - che a livello organizzativo il reddito di cittadinanza proposto dal governo nazionale non mettesse in discussione i percorsi che già esistono, per non creare sovrapposizioni o conflitti fra misure che si propongono il medesimo obiettivo".

"In definitiva - sottolinea - si chiede la possibilità di intervenire con le risorse previste dallo Stato senza mettere in discussione gli strumenti che già esistono e che hanno dimostrato di funzionare. Anche in virtù del fatto che in questa materia esistono prerogative statutarie che rientrano fra le competenze primarie garantite dall'Autonomia speciale". (ANSA).