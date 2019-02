Il cervello dei neonati già pronto per riconoscere i volti

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - La percezione dei volti nei neonati sembra essere basata su un circuito corticale specializzato che è già attivo subito dopo la nascita. Lo rivela uno studio condotto da un gruppo di ricerca del Cimec dell'Università di Trento in collaborazione con i reparti di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.

Impiegando l'elettroencefalografia e una stimolazione visiva oscillatoria lenta, i ricercatori hanno identificato un'attività corticale specifica per i volti schematici nei neonati, che si sovrappone al circuito corticale che elabora i volti in età adulta. Ora si aprono prospettive per un nuovo strumento di tipo neurologico per l'individuazione precoce dell'autismo.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica "Proceedings of the National Academy of Sciences".



