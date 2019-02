Dolomiti Unesco, è il decimo compleanno

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Le Dolomiti patrimonio mondiale Unesco compiono 10 anni e in Alto Adige sono previsti tre eventi per festeggiare l'anniversario.

"Abbiamo la responsabilità di esserne degni e di proteggere le Dolomiti per le generazioni future, mantenendone e valorizzandone le peculiarità", afferma in una nota l'assessora provinciale competente, Maria Hochgruber Kuenzer, che è responsabile per la Provincia di Bolzano nel Comitato nazionale per il coordinamento delle iniziative per i festeggiamenti.

L'avvio delle iniziative avverrà con una manifestazione istituzionale a cura della Fondazione Dolomiti Unesco fissata per l'8 giugno a Cortina. In Alto Adige l'evento principale è la festa Dolomites Unesco Fest, il 29 giugno a S. Vigilio di Marebbe. Altro appuntamento sarà a Santa Cristina, in val Gardena, il 16 giugno. Il 30 settembre, infine, si svolgerà a Sesto Pusteria il congresso scientifico Dolomites Unesco Forum, sotto la supervisione scientifica dell'Eurac di Bolzano.