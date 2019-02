Università Pisa finanzia borsa studio in memoria Megalizzi

(ANSA) - PISA, 11 FEB - L'Università di Pisa, tramite la sua Fondazione Premi, borse di studio e provvidenze, ha finanziato una borsa di ricerca in memoria di Antonio Megalizzi, lo studente dell'Università di Trento e speaker di Europhonica, rimasto vittima dell'attentato di Strasburgo lo scorso 11 dicembre. L'annuncio viene a due mesi dalla scomparsa del giovane e nel giorno in cui Europhonica riaccende i suoi microfoni. La borsa di ricerca, spiega una nota dell'Ateneo, "sarà di durata semestrale per un importo pari a 8.000 euro e riguarderà tematiche relative ai nuovi modelli di giornalismo per comunicare l'Unione europea e i suoi valori, temi che Antonio proponeva quotidianamente in radio a titolo completamente volontario".

"L'idea della borsa di ricerca è nata dagli studenti della nostra web radio, Radioeco, che negli anni hanno avuto la possibilità di far parte della redazione di Europhonica e lavorare fianco a fianco con Antonio Megalizzi" spiega la prorettrice vicaria e presidente della Fondazione Nicoletta De Francesco.(ANSA).



