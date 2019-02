Muse Trento: due 'antenati' si raccontano

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Due ricostruzioni di Australopitecine, un maschio e una femmina, sono state collocate in questi giorni in modo permanente tra gli allestimenti del piano meno 1 del Muse. Questa'area del Museo delle scienze di Trento è infatti dedicata all'evoluzione e nascita della vita.

I modelli sono la copia esatta di quelli presenti all'American Museum of Natural History di New York, realizzati sulla base delle impronte scoperte nel sito di Laetoli, in Tanzania, nel 1978. Australopithecus afarensis è una specie di nostri antenati vissuta in Africa più di 3 milioni di anni fa. È la specie alla quale appartiene anche la famosa Lucy, lo scheletro scoperto in Etiopia nel 1974.

Dalle impronte di Laetoli si evince che A. afarensis avesse una locomozione bipede e che, all'interno della stessa specie, ci fosse un elevato dimorfismo sessuale, ovvero una grossa differenza fra le dimensioni maschili, più grandi, e femminili, più piccole. La scoperta di altre impronte nello stesso sito, nel 2015, ha aperto nuovi orizzonti su alcune interpretazioni.

Ad esempio sembra che il dimorfismo, già noto, fosse di entità ben maggiore rispetto a quanto identificato con gli studi degli anni Settanta e questo potrebbe portare a una nuova interpretazione, non unanimemente condivisa dal mondo scientifico, sul comportamento sessuale dell'antenato, ipotizzando che non fosse monogamo, ma presentasse un maschio dominante circondato da un harem di femmine, come gli attuali gorilla.

Per spiegare le differenti teorie, l'exhibit è corredato da cinque interviste, realizzate ad altrettanti studiosi, in cui si parla di recenti esempi di aggiornamenti scientifici che hanno portato a sostanziali modifiche nel modo di vedere l'evoluzione dell'uomo. (ANSA).



Data ultima modifica 11 febbraio 2019 ore 16:34