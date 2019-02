Iniziati lavori in piazza Erbe a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Sono iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione in cubetti di piazza delle Erbe. Quest'anno sarà interessato dai lavori il tratto tra via Portici e via Streiter. In mattinata è stato transennata una prima parte, il marciapiede resta per il momento percorribile.

I lavori saranno eseguiti dall'impresa Adarte di Fornace, che si è aggiudicata l'appalto, e dureranno circa otto settimane.

L'opera nel suo complesso ha un costo di circa 150.000 euro, finanziati con avanzo d'amministrazione.