Incidenti: due bambine investite in località Canezza

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Due bambine di 7 e 10 anni sono rimaste ferite dopo essere state investite da un'auto in località Canezza, frazione di Pergine Valsugana. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti del corpo di polizia locale di Pergine Valsugana. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che si è verificato poco prima delle 17 lungo la strada provinciale che da Pergine porta in valle dei Mocheni, all'altezza del bar Al Sole. Le due bambine, che non sarebbero ferite in modo grave, sono state trasportate all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. (ANSA).