Giornalisti: in Trentino congresso Fnsi da 12 a 14 febbraio

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Oltre 300 giornalisti provenienti da tutta Italia saranno dal 12 al 14 febbraio a Levico Terme, in Trentino, per il 28/o Congresso nazionale della stampa italiana.

Durante il Congresso si rinnoveranno le cariche direttive della Fnsi (Federazione stampa nazionale italiana).

L'evento, come annuncia l'amministrazione provinciale, sarà supportato dagli interventi di Trentino Digitale, che ha portato la connettività Internet in fibra ottica al Palalevico, location del congresso. La struttura è stata interamente cablata per supportare le attività della segreteria organizzativa, con il posizionamento di porte di rete per pc fissi e 10 linee telefoniche voip.

All'interno del Palalevico è diffusa una rete wifi, grazie all'installazione di 8 access point, a disposizione di tutti i partecipanti all'evento e dei giornalisti presenti, garantendo quindi lo svolgimento delle attività delle testate giornalistiche che presenzieranno al congresso. Gli interventi consentiranno la diretta streaming dei lavori. (ANSA).