Frana su strada provinciale 18 tra Vezzano e Ranzo

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Uno smottamento nelle prime ore del mattino ha causato la temporanea chiusura della strada provinciale 18 che collega l'abitato di Vezzano con Ranzo, ora già riaperta al traffico. La frana si è verificata ad un chilometro dall'abitato di Lon.

Alcuni massi di piccole dimensioni hanno invaso la carreggiata ma grazie anche all'intervento dei pompieri volontari il materiale roccioso è stato rimosso. Sul luogo è stata effettuata una ricognizione con l'elicottero che ha permesso di individuare la zona del distacco. Secondo il Servizio gestione strade della Provincia di Trento il 90% del volume della frana si è già riversato a valle. Sono stati effettuati dei lavori di disgaggio in modo da consentire la messa in sicurezza della zona e la pulizia del versante per garantire la sicurezza ai veicoli in transito per la frazione del Comune di Vallelaghi. I danni alla strada sono contenuti e limitati al solo manto stradale, che sarà ripristinato nelle prossimo ore.



