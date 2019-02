Esercito, campionati Casta in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Dopo una edizione in Piemonte, tornano in Alto Adige dal 17 al 23 febbraio i Campionati sciistici delle Truppe alpine Casta 2019. La manifestazione sportivo-militare organizzata dal Comando Truppe Alpine, quest'anno alla sua 71/a edizione, si svolgerà sulle piste da sci dell'Alta Val Pusteria. Il programma è stato illustrato a Bolzano in presenza del comandante delle Truppe Alpine, gen.

Claudio Berto.

Circa due mila uomini, tra atleti e staff, sono attesi in tra Dobbiaco e San Candido. Alle competizioni partecipano undici nazioni, dalla Francia all'Oman e dall'Austria al Kazakistan. "I Casta sono - ha detto Berto - una straordinaria opportunità di incontro fra soldati, operatori delle sicurezza e del soccorso, professionisti e semplici appassionati di montagna". La manifestazione sportiva sarà infatti accompagnata da una serie di iniziative collaterali, come per esempio una conferenza sulla sicurezza e sul soccorso in montagna.