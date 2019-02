Sindacati: 500 trentini a Roma per manifestazione nazionale

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - "Al di là dell'ottimismo del nostro premier Conte, la situazione del Paese è preoccupante. Serve una cura decisa, che passa necessariamente per investimenti in sviluppo e conoscenza, serie politiche industriali. Solo così si può sostenere la crescita e creare lavoro". Lo hanno ribadito i segretari trentini di Cgil, Cisl e Uil, Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti, a Roma con 500 trentini per la manifestazione nazionale dei sindacati.

"Non è certo con misure assistenzialistiche - hanno aggiunto - come il reddito di cittadinanza, almeno per come è costruito, che si risolve il problema dell'occupazione e, purtroppo, neanche quello della povertà". I sindacati hanno chiesto anche un cambio di rotta su fisco e pensioni. La politica fiscale, sostengono, "è iniqua e rinuncia contrastare in maniera efficace l'evasione". Sulle pensioni quota 100, "è un provvedimento una tantum che dà risposte solo a una fascia di gente, per tre anni, senza affrontare una vera riforma previdenziale" hanno ribadito.

(ANSA).



Data ultima modifica 09 febbraio 2019 ore 15:17