Criminalità: polizia Bolzano,controlli contro furti e scippi

(ANSA) - BOLZANO, 9 FEB - Nel corso degli ultimi giorni la Questura di Bolzano ha intensificato i controlli nelle zone maggiormente afflitte da furti in abitazione e scippi ai danni di persone anziane.

Con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova, la polizia ha proceduto ad effettuare diversi posti di controllo nelle arterie principali della città, fermando oltre cinquanta veicoli e identificando un centinaio di persone.

La presenza di pattuglie e la costante perlustrazione delle vie della città hanno permesso di intervenire ancora più rapidamente sulle segnalazioni al 112, portando all'arresto in flagranza di un uomo marocchino di 34 anni per tentata rapina, in via Firenze, e alla denuncia di due giovani algerini di 20 e 21 anni per tentato furto con destrezza ai danni di un'anziana signora, nella zona di Gries, vicino a piazza Mazzini. (ANSA).