Ambiente: M5s Trento si autodenuncia, pulito cavalcaferrovia

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Hanno pulito dalla spazzatura due vani che affiancano il marciapiede del cavalcaferrovia di Trento tra la rotatoria dei Caduti di Nassiriya e via Maccani. Sono Andrea Maschio, capogruppo del M5s in Comune a Trento, insieme a Marco Santini e a Andrea Zanetti.

Hanno prima segnalato la situazione su Sensorcivico (lo spazio che sul sito del Comune ospita suggerimenti e reclami, ndr), il 18 gennaio "La risposta è stata: 'Il Servizio urbanistica e ambiente ha contattato più volte le Ferrovie dello stato chiedendo la pulizia e conferma che proverà nuovamente.

Infatti, l'area è proprietà delle Ferrovie e non è possibile accedervi in quanto zona di sicurezza delle Fs.Ss.'".

"Tre persone, 45 minuti di lavoro, 20 sacchetti del residuo di proprietà personale. A 2,5 euro a sacchetto e 20 euro l'ora di lavoro farebbe circa (50+45) 95 euro. Non chiediamo un compenso - concludono - ma che ci venga riconosciuto lo sforzo andando a prendere i sacchetti con un mezzo comunale e che non ci venga data una sanzione". (ANSA).