Salvini, fondi per videosorveglianza

(ANSA) - BOLZANO, 8 FEB - Videosorveglianza, in arrivo 111.940 euro per la Provincia di Bolzano. Si tratta dei fondi dell'ultimo bando. "È solo un primo passo - si legge in una nota -, perché il governo ha già stanziato altri 90 milioni previsti dal decreto Sicurezza. Uno sforzo finanziario aggiuntivo che intende aumentare il numero di Comuni coinvolti in tutta Italia.

L'obiettivo è migliorare il controllo del territorio, con una particolare attenzione ai centri più piccoli".

Commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunità locali.

Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va in questa direzione e si aggiunge al fondo sicurezza urbana per i grandi centri. In questo modo confermo la nostra determinazione per contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dalla microcriminalità alle grandi piazze di spaccio".