A22 più sicura con dosaggio del traffico

(ANSA) - BOLZANO, 8 FEB - Oltre a ribadire la necessità di politiche concrete per spostare il traffico pesante dalla strada alla rotaia, i rappresentanti dell'Euregio riuniti a Bolzano nel pomeriggio hanno concordato un sistema di dosaggio del traffico per una maggiore sicurezza sull'autobrennero. "Si pensa - ha detto il governatore Arno Kompatscher - ad un sistema che permetta di stabilire un limite massimo d'accesso ai veicoli sull'A22. Qualora questo limite venisse superato, scatterebbe un blocco all'accesso che consentirebbe di immettersi in autostrada in modo cadenzato, al ritmo di un veicolo ogni due minuti. In tal caso non si formerebbero code e il traffico potrebbe scorrere, permettendo ai mezzi di soccorso di circolare. Il dosaggio dovrebbe avvenire già in pianura padana", ha chiarito Kompatscher.

La vice-presidente del Tirolo Ingrid Felipe ha aggiunto che "l'infrastruttura ha raggiunto i propri limiti". Il governatore Maurizio Fugatti ha ribadito la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti.