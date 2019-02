Trento Film Festival cerca volontari

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Da domani, sul sito www.trentofestival.it, si apriranno le candidature per fare parte come volontario dello staff della 67/a edizione del Trento Film Festival, in programma dal 27 aprile al 5 maggio. Nel 2018 furono più di 80.

L'iniziativa è aperta a giovani tra i 18 e i 35 anni disponibili a collaborare come volontari nei seguenti ambiti: assistenza e supporto logistico per allestimenti, proiezioni, eventi, esposizioni; supporto ai servizi di accoglienza per il pubblico e gli ospiti; gestione dei punti informativi: supporto per attività di comunicazione e ufficio stampa. Ogni volontario riceverà la maglietta del Trento Film Festival, il catalogo e la tessera-cinema per accedere a tutte le proiezioni del festival.

Per maggiori informazioni: staff@trentofestival.it.