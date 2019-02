Kompatscher non esclude terzo mandato

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher non esclude un terzo mandato. "I prossimi cinque anni lavorerò il meglio possibile. Perciò non escludo che dopo proseguirò", ha detto ieri sera durante il dibattito "Am runden Tisch", di Rai Südtirol. La sua ricandidatura dipenderà dai risultati di questo mandato e se sarà richiesta. In merito a prese di posizione del suo predecessore Luis Durnwalder, Kompatscher ha risposto di apprezzare molto il lavoro svolto da Durnwalder, anche se i commenti da fuori non sempre sono utili.

Il governatore infine ha detto di non temere un influsso troppo diretto dei vertici nazionali della Lega sulla politica provinciale.