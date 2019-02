Ospedali: nuova risonanza magnetica entro febbraio

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, e l'assessora provinciale alla salute, Stefania Segnana, hanno annunciato nella riunione della giunta che, "come promesso ai rappresentanti istituzionali delle Valli di Fiemme e Fassa, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha provveduto in tempi record alla messa in atto dei lavori propedeutici all'installazione della nuova risonanza magnetica all'ospedale di Cavalese". Sarà installata e collaudata entro la fine di febbraio: le attività inizieranno a partire dai primi giorni del mese di marzo sia per gli utenti interni all'ospedale che per gli esterni.

"Accogliamo con soddisfazione questo nuovo servizio a favore delle popolazioni delle Valli dell'Avisio e Fassa - ha detto Segnana. - Non sarà più necessario recarsi a Trento per esami diagnostici che potranno essere svolti dal team di medici e tecnici dell'ospedale di Cavalese. Continua così l'impegno della Giunta provinciale a garantire servizi sanitari di prossimità sul territorio trentino". (ANSA).