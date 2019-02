Neve in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Nevica in Trentino Alto Adige, come da previsioni meteorologiche, anche in città. Il manto bianco è di pochi centimetri nel fondovalle, mentre diventa via via più consistente in quota. Sono in azione dei centri abitati spargisale e spazzaneve. A Trento il Comune informa che i mezzi spargisale sono in funzione dalla notte. Dalle 9 sono al lavoro anche le lame spazzaneve: 8 in città e 30 nei sobborghi.

La polizia locale è presente non solo nei due presidi previsti dal piano neve - alla rotatoria di via Berlino, vicino al parcheggio ex Zuffo e sulla statale 57, prima della galleria di Martignano - ma anche sulle salite per Sopramonte, Villazzano e Meano. Gli agenti hanno fermato alcuni mezzi pesanti invitando i conducenti a montare le catene in modo da prevenire problemi e intasamenti del traffico. (ANSA).



