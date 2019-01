Sport: Futura 2018, palestre gratis Trentino sotto 20 anni

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - "Bus gratis oltre i 70 anni? Palestra gratis sotto 20 anni". È in sostanza ciò che propone il capogruppo in consiglio provinciale a Trento di Futura 2018, Paolo Ghezzi, in un'interrogazione a risposta immediata.

Nel concreto chiede se non venga ritenuta "coerente con gli obiettivi della Provincia (e con il Festival dello Sport, su cui la Provincia investe), la destinazione di congrue risorse pubbliche per garantire a tutte le ragazze e i ragazzi trentini sotto i 20 anni l'accesso gratuito e il più diffuso possibile, in particolar modo nelle realtà urbane, alle strutture sportive (campi, palestre, piscine) del Trentino per consentire a tutte e tutti i più giovani - anche ai meno abbienti - la pratica sportiva e conseguire positivi risultati di educazione e prevenzione sociosanitaria, con risparmi a medio-lungo termine sulla spesa pubblica". (ANSA).