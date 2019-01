Restituito all'Austria antico manoscritto pittore trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Un manoscritto autografo del pittore Pietro Strudel, nato a Cles, in Trentino, nel 1660 e morto a Vienna nel 1714, è stato restituito all'Austria dai carabinieri tutela patrimonio culturale. Datato 1689, era stato portato via dall'Archivio statale di Vienna.

La restituzione è il frutto di un'indagine condotta dal nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Udine, nell'ambito dell'operazione internazionale denominata Pandora II - Athena, finalizzata al contrasto del traffico illecito di beni culturali.

La Procura della Repubblica di Trento, concordando con le evidenze investigative dei militari del reparto specializzato dell'arma dei carabinieri per la compravendita on-line di materiale archivistico ha disposto una perquisizione domiciliare che ha permesso, nel novembre 2017, di individuare in un'abitazione privata di Cles uno storico cartiglio che, visto il rilevante pregio, era stato sequestrato dai carabinieri del nucleo Tpc di Udine per preservarlo. (ANSA).