Mondiali slittino, attesa altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Saranno inaugurati fra venerdì, al Castaneum di Velturno, i mondiali di slittino su pista naturale di Lazfons. La pista "Lahnwiesen" lunga 908 metri con 116 metri di dislivello, sulla quale verranno disputate le gare dei mondiali, è pronta e, con essa, gli atleti altoatesini che attendono la rassegna iridata con una certa tensione.

"Mondiali in casa sono sempre particolarmente emozionanti, ma anche la tensione è maggiore che quando si compete all'estero", dichiara Patrick Pigneter, vincitore della gara di Coppa del Mondo di Lazfons dello scorso anno, che aspetta la prima vittoria della stagione. Dovrà vedersela con il campione iridato in carica Alex Gruber di Villandro e con l'austriaco Thomas Kammerlander. In questa stagione, Gruber ha vinto tre gare su cinque, mentre Kammerlander si è imposto nelle altre due. In campo femminile, invece, di vincitrice finora ce n'è stata una sola: la meranese Evelin Lanthaler quest'anno ha vinto tutte e cinque le gare in programma.



Data ultima modifica 29 gennaio 2019 ore 13:25