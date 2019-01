Al lavoro giunta Kompatscher bis

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Si è insediata venerdì scorso la nuova giunta provinciale di Bolzano Svp-Lega, oggi si è riunita per la prima seduta. "Non ci sono problemi di comprensione, ognuno parla nella sua lingua, ovviamente sia i colleghi tedeschi che quelli italiani evitano il dialetto". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, interpellato dai cronisti. A breve - ha annunciato - la giunta si riunirà per una seduta a porte chiuse per fissare la tabella di marcia e gli obiettivi del nuovo esecutivo.

Tra le prime delibere la giunta ha approvato aiuti a sostegno dei prodotti agroalimentari, abolendo i limiti de minimis. La giunta ha inoltre dato il via libera alla formazione triennale di 30 medici di famiglia. Tra aprile e giugno ci saranno due sessioni di esami per l'ammissione al corso presso la scuola Claudiana.