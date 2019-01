(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Un rogo ha distrutto un fienile in val di Giovo, una laterale della val d'Isarco nei pressi di Racines. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, in tutto 120 uomini, ma purtroppo alcuni animali che si trovavano nella stalla non sono stati tratti in salvo in tempo e sono morti nelle fiamme.