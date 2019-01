Scomparso da dieci anni, trovato il suo zaino

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Scomparso a Pasquetta del 2009, quando non aveva mai fatto ritorno da una passeggiata nei boschi del Trentino, sono riprese le ricerche di Marco Capuzzo, allora 35 anni. Nei boschi della zona del passo del Ballino, fra Fiavè e Tenno, è infatti stato ritrovato il suo zaino, come riportano alcune testate locali.

L'uomo, di Cognola di Trento, era andato a camminare col proprio cane in quell'area, che conosceva, perché ne era originaria la madre. Non era però mai tornato a casa, mentre il cane era stato ritrovato nei dintorni dell'auto parcheggiata. Le ricerche erano state vane, invece in questi giorni un uomo del posto, che era stato tra i volontari che avevano cercato Capuzzo nel 2009, ha trovato lo zaino in un bosco. La sorella dello scomparso l'ha riconosciuto e sono quindi riprese le ricerche, con lo scopo di tentare restituire alla famiglia eventuali resti del corpo dell'uomo, a distanza di quasi dieci anni.

Soccorritori e forze dell'ordine sono al lavoro anche con droni, vista la zona difficile.(ANSA).