Migrante aggredisce operatore accoglienza

BOLZANO, 27 GEN - Un migrante ospitato in un centro di accoglienza a Bolzano stamani ha aggredito un operatore della Croce rossa. È poi uscito dalla struttura, si è procurato una spranga di ferro e un bastone, con cui ha danneggiato delle auto in sosta, ma carabinieri e polizia lo hanno raggiunto.

L'uomo, 35 anni, originario del Togo, ha cercato di aggredire anche le forze dell'ordine e ha danneggiato alcuni mezzi di servizio, poi è stato bloccato e arrestato per violenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato.

Medicato in pronto soccorso e controllato per tentare di trovare le cause del suo comportamento, il migrante è stato portato in carcere a Bolzano. Medicati per contusioni anche due carabinieri e due poliziotti.

I fatti sono avvenuti intorno alle 8 nel centro di accoglienza di via Gobetti e l'uomo, uscendo, si era diretto verso il vicino centro commerciale Centrum.