Giorno memoria: 110 eventi in Trentino fino a metà febbraio

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - In Trentino, per la Giornata della memoria, sono in programma 110 eventi fino alla metà di febbraio, che coinvolgeranno i giovani delle scuole di ogni ordine e grado ma anche i cittadini e le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino.

Sono previsti incontri, momenti di riflessione, mostre, concerti, film, letture e spettacoli per non dimenticare la tragedia della Shoah. Dallo spettacolo 'Un raccolto tutto d'oro', di Renzo Fracalossi con il Club Armonia, alla proiezione di 'Shoah', documentario del regista Claude Lanzmann a cura della Fondazione Museo storico del Trentino e della Fondazione Caritro. Previste poi la conversazione con Riccardo Mazzeo 'La prospettiva di Bauman sull'Olocausto', la mostra di disegni e parole dei bambini 'Terezin', a Telve Valsugana. Anche quest'anno giovani altoatesini, trentini e tirolesi di visiteranno il ghetto di Cracovia e i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau con il "treno della memoria". Sarà presente il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.



Data ultima modifica 25 gennaio 2019 ore 17:34