Centrale unica 112 Trento, tornano le visite guidate

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Per il secondo anno consecutivo, la Centrale unica di risposta - Numero unico europeo di emergenza 112 di Trento aprirà le porte della sua sede di via Pedrotti 18 ai cittadini che potranno effettuare visite guidate domenica 10 febbraio.

Chi è interessato a partecipare - fa sapere la Provincia - deve iscriversi inviando, entro il 6 febbraio alle ore 12, una mail all'indirizzo openday1-1-2@provincia.tn.it. Vanno indicati nome, cognome ed estremi (tipo, numero, data di scadenza) di un documento di ciascun partecipante e l'orario di visita preferito. Operatori e tecnici saranno a disposizione per illustrare come si svolge il loro lavoro e in particolare la gestione delle chiamate di emergenza.

Per informazioni e contatti: 0461 495250.