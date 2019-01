Balcone in fiamme a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è stato allertato alle ore 03:36 per l' incendio di un balcone al secondo piano di un condominio in via Roen a Bolzano. L'incendio é stato spento in breve tempo. Tre persone che si trovavano all'interno dell'appartamento sono state portate in sicurezza dalla squadra e consegnate alle cure dei sanitari.

Con l'utilizzo di un ventilatore il giroscale ed l'appartamento sono stati liberati dal fumo. L'incendio ha arrecato danni di media entità all'appartamento. Sono intervenuti sul posto anche la polizia Stato e la Croce bianca.