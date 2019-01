Consiglio Alto Adige, più visitatori

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Sono state 3.513 le persone che, nel 2018, hanno visitato il consiglio della Provincia autonoma di Bolzano: un aumento di quasi il 18% rispetto al 2017, quando furono poco più di 2.900. Nella maggior parte dei casi (82%) si tratta di studenti e studentesse, provenienti per lo più da scuole superiori (36%), medie (18%), professionali (14%) ed elementari (7%) della provincia di Bolzano, ma in numero consistente anche dall'estero (7%).

Gran parte dei visitatori e delle visitatrici (66%) era di madrelingua tedesca, l'11% di madrelingua italiana e il 2% di madrelingua ladina; il restante 21% proveniva dall'estero. Anche tra le classi in visita spicca la madrelingua tedesca: alunni e alunne di elementari (247) e medie (619) giunti in visita erano unicamente di questa madrelingua. Le visite dei bambini della scuola primaria di primo grado sono avvenute di preferenza quando non c'erano sedute in calendario, per permettere loro di entrare in aula e giocare a fare il consigliere o la consigliera.