Neve in Austria, rifugio come iceberg

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - Sembra la punta di un iceberg ma è un rifugio alpino completamente innevato. Se a gennaio la neve è ancora attesa sulle Alpi italiane, su quelle austriache è già caduta abbondante. Chiuso per la stagione invernale, il rifugio Reichenstein, a Eisenerzer, in Stiria, riaprirà solo in primavera. Intanto lo hanno filmato dall'elicottero due piloti, Andi Siebenhofer e Barbara Reiter. La struttura a 2.100 metri di quota è riconoscibile solo al termine della ricognizione, quando una facciata spunta dalla coltre bianca. "Quando abbiamo sorvolato il rifugio, non avevamo parole. Lo conosciamo in tutte le stagioni, ma questa vista ci ha lasciato senza fiato. Potremmo dire un'opera d'arte creata dalla natura", ha spiegato Barbara Reiter al giornale Kleine Zeitung.