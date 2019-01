Kompatscher, io garante valori

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - "Sarò io il garante dei valori fondamentali, ai quali resteremo fedeli per fare una politica a favore dei cittadini". Lo ha detto il governatore designato Arno Kompatscher presentandosi al voto di fiducia in consiglio provinciale di Bolzano. L'elezione della giunta è invece prevista per il 25 gennaio.

"Viviamo - ha detto - in una terra particolare, con gente particolare e con una storia particolare, in parte dolorosa ma anche una storia di successo. E' questa la nostra chance per affrontare le sfide del futuro". Kompatscher ha ribadito di voler rappresentare tutti e che "sicurezza significa anche sicurezza sociale. Nessuno deve restare indietro". L'esponente della Svp ha parlato anche di migrazione sottolineando che "le nuove forme di migrazione vanno affrontate senza perdere di vista i nostri valori". Alla luce della minaccia della Brexit, secondo Kompatscher l'autonomia altoatesina "non va solo difesa ma sviluppata. Solo così possiamo disegnare il nostro futuro".



Data ultima modifica 17 gennaio 2019 ore 11:35