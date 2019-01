Aggiornato marchio tutela Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - "Il marchio tutela l'Alto Adige ed i suoi prodotti dal 2004, ma per essere efficace un marchio deve essere funzionale e al passo con i tempi. Proprio per aggiornarlo e allo stesso tempo far sì che restasse riconoscibile non è stato rivoluzionato, ma sviluppato in modo da rispondere alle nuove esigenze nate in questi anni", spiega il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

"Nel 2018 abbiamo avviato un processo per rendere il marchio più semplice, compatto e responsivo - spiega il presidente di Idm, Hansi Pichler - Ora possiamo presentarne i risultati, convinti che la soluzione proposta sia efficace". Nel logo è stato introdotto un nuovo colore, il grigio scisto della parola "Alto Adige", finora in verde, che accompagna il panorama multicolore, facendolo risaltare. Il panorama stesso è stato reso più compatto. La stessa compattezza si vede anche nel logo, che ha una forma più semplice da applicare sui diversi supporti.