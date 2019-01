Trentino: Fugatti incontra procuratore Corte dei conti

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, è andato in visita di cortesia dal procuratore della Corte dei conti, Marcovalerio Pozzato.

L'incontro, come riferisce l'amministrazione provinciale in una nota, ha offerto l'opportunità a Fugatti di ribadire "la piena disponibilità della Provincia autonoma di Trento nei confronti della magistratura contabile, secondo il principio di leale collaborazione tra enti ed istituzioni, per offrire ai cittadini servizi sempre migliori, in modo efficiente e trasparente". Fugatti ha parlato anche, in termini generali, degli impegni e delle sfide più attuali dell'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento. (ANSA).