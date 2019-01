Prezzi: +1,6% in Trentino Alto Adige nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Il Trentino Alto Adige si conferma la regione d'Italia dove i prezzi crescono più velocemente, con un rincaro medio dell'1,6% nel 2018 e una maggiore spesa, considerati i consumi delle famiglie residenti in regione, pari a +586 euro annui per la famiglia "tipo". Lo riferisce il Codacons, parlando di un'inflazione nel 2018 all'1,2% in Italia, che ha pesato per un totale di +369 euro a famiglia tipo, aggravio di spesa che sale a +468 euro in caso di coppia con due figli. (ANSA).