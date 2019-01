Guida sull'A22 senza patente, bloccato

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Guidava un'auto con targa spagnola sull'A22 del Brennero, ma era senza patente. È un giovane di 27 anni, di origine marocchina, su un mezzo radiato dall'Italia per l'esportazione in Spagna, con targa spagnola falsa, scoperto ieri dalla polizia stradale di Trento e inseguito finché stato rintracciato dai carabinieri di Brentino Belluno.

Gli agenti della stradale inoltre hanno denunciato un autista professionista per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico oltre cinque volte il limite. Era nel tratto Rovereto-Trento dell'A22, in direzione nord, e gli agenti hanno trovato sul mezzo lattine di birra e cartoni di vino vuoti.

Atre due denunce riguardano un giovane di 24 anni, sorpreso a cercare di farsi suggerire le domande per l'esame della patente via auricolare, così come altri cinque nel corso dell'anno appena passato, più un altro giovane, di 25 anni, origine pachistana, che invece aveva chiesto la conversione dalla patente polacca, ma aveva dichiarato una residenza che non risulta. (ANSA).