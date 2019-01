Sequestrati a Bolzano 165kg di sigarette

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - La guardia di finanza di Bolzano ha sequestrato 165 kg di sigarette estere ed arrestato un cittadino bielorusso per contrabbando. L'uomo, A.A. di 38 anni, che si trovava alla guida di un'auto con targa tedesca, risultata poi noleggiata all'aeroporto Schoenefeld di Berlino, è stato fermato per un controllo al casello autostradale di Bolzano sud.

La perquisizione della vettura ha permesso di rinvenire, nascosti in ogni vano dell'automobile, le sigarette di contrabbando delle marche "L&M" e "Camel", suddivise in 742 stecche oltre a circa 846 pacchetti sfusi. Sono stati sequestrati anche l'autovettura, uno smartphone e 500 euro in contanti.