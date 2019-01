Assoimprenditori, nostro mercato è mondo

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - "Il nostro mercato è il mondo.

Vale per l'industria ma anche per tutti gli altri settori economici". Lo ha detto il vice presidente di Assoimprenditori Alto Adige Nikolaus Tribus ieri sera a Bressanone durante il Ricevimento degli imprenditori.

Secondo Tribus, "il successo all'estero dipende dall'apertura del nostro territorio. Senza Europa non abbiamo alcuna possibilità di sopravvivere in un contesto globale". "Il Brennero - ha proseguito - è diventato un simbolo dell'Europa unita: quel confine che non c'è più riassume le quattro libertà fondamentali dell'integrazione europea", ha proseguito. Il vice presidente di Assoimprenditori ha sottolineato che "il plurilinguismo è un tesoro che dobbiamo coltivare maglio".

"Notiamo con soddisfazione come il primo punto nell'agenda economica dell'accordo di governo riguardi proprio la riduzione del carico fiscale", ha detto Tribus.