Strasburgo: fiaccolata a Trento a un mese morte Megalizzi

Una fiaccolata stasera a Trento per ricordare Antonio Megalizzi, il giovane trentino di 29 anni morto il 14 dicembre scorso, per le conseguenze dell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre.

Il ricordo sarà anche per Barto Pedro Orent-Niedzielski, solo Bartek per gli amici, 35 anni, amico e collega di Megalizzi nel lavoro al Parlamento europeo, morto il 16 dicembre, anche lui dopo essere stato colpito a Strasburgo nell'attentato.

L'appuntamento è alle 19 nella chiesa di Cristo Re, la parrocchia di Megalizzi, per una messa, concelebrata dall'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, e dal parroco, don Mauro Leonardelli. Partirà poi la fiaccolata, che si aprirà con uno striscione con le due immagini di Antonio e Bartek e la scritta: "Uniti per", con lo sfondo della bandiera dell'Europa.

Dopo una tappa sotto casa di Megalizzi e una in piazza Dante, sotto le bandiere di vari Stati, il corteo arriverà a Lettere, dove sarà portato un ulivo, segno di pace, che sarà piantato all'università.



Data ultima modifica 14 gennaio 2019 ore 17:10