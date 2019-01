Protezione civile: approvato schema allertamento valanghe

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - È stato approvato oggi lo schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe. Lo ha fatto nel pomeriggio la commissione speciale della protezione e civile che, sotto il coordinamento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, si è riunita in videoconferenza, collegando diverse regioni italiane, dalla Sardegna alla Val D'Aosta, presente il capo del dipartimento nazionale, Angelo Borrelli.

Altro via libera anche al Tavolo tecnico interistituzionale del Dipartimento per il monitoraggio degli incendi boschivi e in particolare per le procedure di scambi informativi tra le sale operative, con l'avvertenza però che per Trento e Bolzano ci sono competenze che mettono già in capo alle Province e ai Comuni compiti specifici in materia. Tra le altre notizie, l'annuncio che il 19 febbraio è prevista una giornata di studio alla Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato ai temi della prevenzione, e l'informativa sui 16/o Campionato italiano di sci della protezione civile in programma a Plan de Corones - Kronplatz dal 28 gennaio al 2 febbraio prossimi. (ANSA).