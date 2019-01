Maxitamponamento, chiusa statale Valsugana

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - La Strada statale 47 Valsugana è chiusa al traffico tra le località di Primolano (Vicenza) e Grigno (Trento) per un tamponamento che ha coinvolto una ventina di veicoli, in gran parte automobili e alcuni mezzi pesanti.

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, ma lungo l'arteria nelle ultime settimane si sono verificati già numerosi incidenti. Secondo le prime informazioni, una persona in particolare è stata valutata in "codice rosso" ma al momento non si contano vittime. Deviazioni sulla viabilità alternativa sono state disposte in entrambi i sensi di marcia. (ANSA).