Libri, la magia di una tela raccontata

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - Un pinguino che non si vuole vestire solo di nero, la pittrice Frida Kahlo e un babbo Natale, che, anche se un po' piccolo, trova un suo spazio nel mondo: sono tre storie che prendono vita attraverso la stoffa. Si tratta del progetto 'TeLa Racconto' della artista-narratrice bolzanina Erika Golin.

"Il mio- racconta l'insegnante e studiosa di letteratura per l'infanzia - è un progetto di promozione alla lettura per i piccoli. Non si tratta proprio di un libro, più che altro è il lavoro di una sarta". Il magico risultato è una lunga pergamena di stoffa che ricorda i papiri egiziani. Come spiega Golin, che realizza quasi ogni personaggio e ogni dettaglio con le sue mani, lo spazio in cui si svolge la narrazione non è quello della pagina: "La storia non si sfoglia, ma si srotola e poi si arrotola". "Il rapporto tra narratore, storia e bambino - assicura - diventa molto intimo: difficile resistere al desidero di toccare i personaggi". La storia in questo modo diventa con un tocco di magia tridimensionale.



Data ultima modifica 12 gennaio 2019 ore 11:43