Imprese: startup trentina Bluetentacles a Ces© 2019

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - Fra le migliori startup di tutto il mondo presenti a Las Vegas (Usa) all'evento tecnologico Ces© 2019 c'è anche la trentina Bluetentacles, vincitrice del primo programma Bootstrap di Hit-Hub Innovazione Trentino e che ha insediato la propria sede operativa a Povo, nell'area co-working di Hit.

La startup si rivolge al mondo dell'agricoltura di precisione con un sistema automatico di irrigazione adattabile anche a impianti già esistenti. Ciò che fa la differenza è l'analisi del clima, rilevamenti satellitari, umidità del terreno, per fornire acqua alle colture solo quando necessario. Questo si traduce in un risparmio e in una migliore gestione delle risorse specialmente in quelle località dove la disponibilità di acqua è un problema.

A Las Vegas fino all'11 gennaio sono presenti oltre 1.200 startup provenienti da oltre 50 paesi. Per l'Italia ci sono oltre 50 aziende, in rappresentanza delle idee più innovative in diversi ambiti strettamente collegati all'hi-tech.