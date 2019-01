Bimba morta, dissequestrata pista da sci

(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - La procura di Bolzano ha dissequestrato la pista da sci, sulla quale lo scorso 4 gennaio è morta Emily. La bimba di 8 anni era in sella a una slitta con la mamma, quando è avvenuto il tragico incidente. "Allo stato - si legge in una nota - non sono state assunte ancora determinazioni in ordine all'esito del procedimento penale in corso". Sono ancora da sviluppare "alcuni essenziali punti in merito all'elemento soggettivo di entrambe le persone indagate (la madre madre della bambina e un responsabile del comprensorio sciistico del Corno del Renon, ndr.), con conseguente necessità di compiere ulteriori atti d'indagine", prosegue la nota. Le indagini sono anche focalizzate sull'obiettivo contenuto degli obblighi di informazione a carico del gestore della pista sotto il profilo dell'uso della lingua utilizzata per la comunicazione agli utenti, il contenuto, la grafica ed il posizionamento della cartellonistica.