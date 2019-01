Toninelli, Bbt non si può chiudere

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Non si può chiudere il tunnel del Brennero, bisogna farlo meglio". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a 'Dataroom' su Corriere Tv. "Sta arrivando l'analisi costi-benefici", ha aggiunto Toninelli. "Fraccaro fa benissimo a contestare un'opera che non è stata condivisa con i territori e che poteva essere meno cara", ha aggiunto il ministro in merito alla posizione del ministro dei rapporti per il parlamento che mesi fa ha detto che i lavori per l'opera si devono bloccare.