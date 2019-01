Cppo Trentino: no a stop progetto Educare relazione genere

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - La Commissione provinciale trentina Pari opportunità (Cppo) esprime "profondo rammarico" per la sospensione dei percorsi del progetto Educare alla relazione di genere per l'anno scolastico 2018-2019 in corso. La Cppo è stata promotrice e partner del progetto sin dall'anno scolastico 2010-2011 assieme a Università di Trento, Iprase e Ufficio Pari opportunità della Provincia autonoma. Esprime inoltre "sconcerto per la totale mancanza di comunicazione e confronto da parte della Giunta che ha ad oggi ignorato l'offerta di dialogo posta dalla Cppo".

Risale infatti ormai al 31 dicembre 2018 la lettera inviata congiuntamente da Cppo e Centro studi interdisciplinari di genere dell'Università di Trento all'assessore Mirko Bisesti e all'assessora Stefania Segnana, con la quale la presidente Fedrizzi e la coordinatrice Poggio si erano immediatamente rese disponibili ad un incontro, per chiarire i contenuti dell'iniziativa in oggetto e rispondere ad eventuali dubbi.

(ANSA).