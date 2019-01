Alto Adige, Svp verso giunta con Lega

(ANSA) - BOLZANO, 7 GEN - Non sono attese sorprese questa sera, quando il parlamentino allargato della Svp voterà il programma di coalizione con la Lega. Incassato il via libera all'accordo, il governatore definirà i componenti della giunta 'Kompatscher 2'.

Secondo lo Statuto d'autonomia, al gruppo linguistico italiano spettano due assessori e sembra scontato che il Carroccio invii nell'esecutivo il commissario altoatesino della Lega Massimo Bessone e Giuliano Vettorato. La quota rosa sarà perciò garantita dalla Svp, confermando Waltraud Deeg e nominando - probabilmente - assessora Maria Hochgruber Kuenzer, che rappresenta la potente ala dei contadini.

La nuova giunta dovrebbe decollare definitivamente la prossima settimana, ma in Alto Adige si parla già di Europee.

Mentre la Svp sta guardando verso Forza Italia, già partner nel Ppe, il Pd in Alto Adige potrebbe schierarsi - come scrive il quotidiano Alto Adige - con l'ex grillino Paul Köllensperger, che alle provinciali a sorpresa ha conquistato sei consiglieri.